В янтаре нашли муравьев-вампиров, пронзавших жертву "рогом" (фото)

Группа ископаемых перепончатокрылых Sphecomyrminae существовала около 100 млн лет назад. Ни у одного из живущих муравьев не сохранилось такой анатомии челюсти с мандибулами – верхними челюстями, – вытянутыми во внушительные и острые лезвия.

Таким был образец, найденный Филиппом Барденом и его коллегами из Института технологий Нью-Джерси в Ньюарке в кусочке янтаря, датированном меловым периодом – примерно 98 млн лет тому назад. Описание нового вида Linguamyrmex vladi публикует журнал Systematic Entomology, передает Naked Science.

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По словам авторов статьи, расположение щетинок вокруг ротового аппарата насекомого напоминает современных муравьев-одонтомахусов, мандибулы которых устроены как капканы, мгновенно и автоматически захлопывающиеся на жертве. Возможно, так действовали и "ротовые лезвия" L. vladi, срабатывая при стимулировании ротовых щетинок и поражая жертву движением вперед и вверх – туда, где их встречал мощный и острый рог.

Все черты L. vladi по отдельности уже встречались специалистам, но такая комбинация попадается впервые. Помимо лезвий-мандибул и металлизированного рога, они могли являться даже кровососущими. Барден и его соавторы отмечают, что сложная форма челюстей может указывать на облегчение тока гемолимфы (аналога крови у насекомых) из пронзенной жертвы в ротовое отверстие. В том же образце янтаря ученые нашли и останки жука – быть может, жертву такого вампиризма.

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