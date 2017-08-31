В Колорадо нашли останки трицератопса возрастом 66 миллионов лет

В американском штате Колорадо на строительной площадке были обнаружены останки динозавра — трицератопса, сообщает газета The Washington Post.

Куратор музея природы и науки Денвера Джо Сертич рассказал, что редкая находка, сделанная строителями, представляет один из трех черепов трицератопсов, раскопанных вдоль фронтального хребта Колорадо. По его словам, этим окаменелостям более 66 млн лет.

Читайте такжеУченые обнаружили новый вид титанозавров, которые были крупнейшими на суше существами (видео)

«Как только мы открыли его и поняли, что это рог трицератопса, а не только одна нога или часть бедра, это сделало находку действительно захватывающей», — сказал Сертич.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии обнаружили останки птицы в возрасте 4200 лет.