Ученые: гиеновидные собаки используют процедуру голосования

Международная группа зоологов из Фонда сохранения хищников Ботсваны выяснила, что гиеновидные собаки решают, когда идти на охоту, демократическим путем, пишет N+1 со сылкой на исследование, опубликованное Proceedings of the Royal Society B.

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наблюдали за гиеновидными собаками, обитающими в дельте Окаванго в Ботсване. Перед выходом на охоту собаки приветствовали друг друга: подпрыгивали, повизгивали, виляя хвостами и лизали друг другу морды. После ритуала приветствия животные обычно (но не всегда) трогались с места. Исследователи наблюдали за поведением животных и пытались понять, что служит сигналом для начала движения стаи. Для этого зоологи детально исследовали 68 приветственных ритуалов в пяти стаях собак.

Ученые заметили, что перед выходом на охоту собаки начинают чихать. Чем больше они чихали, тем выше была вероятность того, что стая снимется с места и выйдет на охоту. По словам исследователей, чихание служило своеобразной системой голосования. Количество чиханий, необходимых для начала движения, зависело от ранга чихающей особи: альфа-собакам было достаточно чихнуть несколько раз. Но стая могла подняться и без участия доминантных особей, достаточно было набрать кворум, примерно 10 чиханий.

«Другие социальные хищники, такие как сурикаты, тоже используют кворум. Но наши исследования показали, что количество чиханий, необходимых, чтобы собрать кворум, меняется в зависимости от того, кто принимает участие в ритуале приветствия. Таким образом становится ясно, что «голоса» собак не равны и имеют разный вес», - объясняет соавтор исследования Эндрю Кинг из университета Суонси.

Другое исследование ранее также подтвердило, что даже животные с жесткой иерархией могут принимать решения демократическим путем, без учета мнения доминантных особей. Так действуют павианы анубисы, коллективно выбирая направление миграции. В этом случае мнение альфа-самца значит не больше, чем мнение других членов группы.