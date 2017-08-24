США могут ужесточить санкции против Венесуэлы в интересах демократии - Пенс

Власти США ужесточат санкции против режима Николаса Мадуро в Венесуэле, пообещал вице-президент Майк Пенс.

Он подчеркнул, что эту политику Вашингтон продолжит до перехода страны к демократии, сообщает РБК со ссылкой на Miami Herald.

"Вы можете быть уверены: под руководством президента Дональда Трампа США продолжат применять свою экономическую и дипломатическую мощь до той поры, пока демократия не восстановится в Венесуэле", - подчеркнул вице-президент. При этом он назвал режим Мадуро диктатурой.

Читайте такжеВ Венесуэле конституционная ассамблея забирает полномочия парламента

Информацию об ужесточении санкций против Венесуэлы подтвердили и источники Reuters. Источник отметил, что в числе возможных мер рассматривается и запрет на торговлю ценными бумагами правительства Венесуэлы.

О своей позиции по вопросу санкций против Каракаса Мадуро рассказал на выступлении перед венесуэльскими мигрантами в Майами. "Наша решимость непоколебима", - заявил он, комментируя меры, которые США принимают против Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство финансов США ввело санкции против 13 действующих и бывших чиновников правительства Венесуэлы, которые, как считают в Вашингтоне, подрывают демократию в этой стране.

Позже США ввели санкции и против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Жители Венесуэлы протестуют против президента Мадуро, они обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Сам глава государства называет демонстрантов террористами, а кризис - спланированным США сговором.