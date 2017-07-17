СМИ сообщают, что Apple отложила производство iPhone 8

Производство OLED-версии следующего поколения iPhone будет отложено до ноября-декабря 2017 года.

Источники в Китае отмечают, что отгрузка аппаратов будет происходить только в небольших объемах, пишет "Новое время" , ссылаясь на тайваньский ресурс DigiTimes.

DigiTimes подтвердил три версии iPhone, запланированные к выпуску на 2017 год — OLED-версию, а также слегка обновленные iPhone 7s и iPhone 7s Plus с LCD-экранами. 95% заказов на модели с дисплеем OLED были отданы компании Foxconn. Видимо с этим производителем комплектующих у Apple возникли сложности.

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Около 5% дисплеев OLED будет производить компания Pegatron. Она же ответственна и за производство 65% 4,7-дюймовых iPhone 7s, с которыми сложностей пока не возникало. Впрочем, обе компании отказались от комментариев.

Ранее источники сообщали, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана.

В середине июля 2017 года НВ сообщало, что Apple Inc. может быть вынуждена отложить поставки новых iPhone из-за проблем, возникших в ходе производства датчика отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать.