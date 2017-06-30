Япония решила отправить человека на Луну к 2030 году
01:47, 30 июня 2017Наука и IT
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JAXA впервые заявило о своих намерениях исследовать поверхность Луны.
Запускать исключительно японскую экспедицию слишком дорого / фото УНИАН
Япония планирует отправить человека на Луну к 2030 году, сообщает Газета.ру со ссылкой на Asahi. О таких планах объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Отмечается, что таким образом агентство впервые заявило о своих намерениях исследовать поверхность Луны. Эта экспедиция станет частью международной миссии.
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При этом в агентстве посчитали, что запускать исключительно японскую экспедицию слишком дорого.
В результате агентство приняло решение внести свой вклад в разработку оборудования для многонационального пилотируемого лунного зонда, что и предоставит Японии место в экспедиции.
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