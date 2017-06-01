На Луне обнаружили новые запасы льда

Астрономы NASA обнаружили залежи льда на поверхности спутника Земли Луне. Предварительно, ледяной щит, или его остатки, найдены в районе южного полюса спутника, на дне многочисленных кратеров, передает Vistanews.

Они говорят о том, что такие участки со льдом являются самыми яркими местами на Луне. Основная их часть расположена в районе южного полюса, там же отмечена очень низкая температура.

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Ученые говорят, что ранее уже было известно о ледяном покрове на Луне, но он был зафиксирован ниже ее поверхности. Сейчас, благодаря тщательному исследованию, экспертам NASA посчастливилось увидеть ледяные очаги в кратерах. Это говорит о том, что данные фрагменты нельзя ставить на одну ступень с участками почвы на Луне.

Твердых залежей льда на Луне также нет, покров из тонкого слоя кристаллических молекул отмечен в виде очагов. Вероятно, он получился в результате взаимодействия пыли и элементов минерала, который входит в состав всех гор на спутнике Земли.

В настоящее время ученые никак не могут ответить на вопрос, который касается самого возраста льда на Луне. Ледяная пленка могла быть создана как недавно, так и миллиарды лет назад, поэтому этот вопрос пока остается риторическим.