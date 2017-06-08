Ученые обнаружили древнейший в мире гриб (фото)

Ученые нашли самый древний в мире гриб — ему около 115 миллионов лет. На нижней стороне его шляпки были выросты-пластинки, где располагались спороносные элементы гриба, передает Naked Science.

Окаменевшее плодовое тело гриба нашли на северо-востоке Бразилии. У находки очень хорошая сохранность и уникальный для древних грибов путь фоссилизации. Большинство известных плодовых тел сохранились в янтаре, как найденный в 2007 году хищный гриб возрастом около 100 миллионов лет.

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Новый гриб сохранился практически полностью. По словам ученых, он мог попасть в соленый водоем, где его постепенно накрыли слои отложений. Постепенно ткани гриба заменили кристаллы пирита, который образуется в донных отложениях. Со временем пирит "превратился" в другой минерал — гётит. Длина ножки гриба — 3,4 сантиметра, диаметр шляпки — 1 сантиметр.

Гриб получил название Gondwanagaricites magnificus. Название рода происходит от названия суперконтинента Гондваны и греческого слова agarikon — гриб. Видовое название magnificus (от лат. "великолепный") грибу присвоили за отличную сохранность образца. Находка может расширить геологический диапазон пластинчатых грибов на 15–20 миллионов лет в прошлое.