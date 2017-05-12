Bentley разрабатывает "вегетарианскую" обивку салона из медуз и грибов

Автомобильная компания Bentley, известная шикарными кожаными салонами своих машин, иногда состоящими из кожи 20 животных, задумалась о том, как удовлетворить требования потенциальных покупателей-веганов и вегетарианцев. Для этого разрабатывают новые материалы отделки салона на основе протеина, грибов и медуз. Об этом пишет Autoexpress.

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Директор по дизайну Bentley Стефан Силэфф отметил, что изучить альтернативы традиционным материалам проектную группу сподвигнул покупательский спрос.

"Вы не можете продать вещь, содержащую продукты животного происхождения, человеку, ведущему веганский образ жизни. Мы общались с такими клиентами, особенно в Калифорнии, и они спрашивали, что мы можем им предложить. Мы в ближайшее время представим "Бентли" с "веганским" салоном. Он будет таким же роскошным но с "белковой" кожей, "грибной" кожей и материалом из медузы", - рассказал Силэфф.

Пресс-секретарь автокомпании отказался назвать предполагаемую дату поставки новых отделочных материалов.

"Бентли" - не первый автопроизводитель, который ввел "вегетарианскую опцию". Ранее в таком варианте выпустили Range Rover Velar. В этой машине за £44,000 обивка сидений изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.