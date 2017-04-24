Apple угрожала удалить Uber со всех iPhone из-за тотальной слежки - NYT

Тим Кук угрожал удалить приложение Uber из App Store на личной встрече с главой компании Трэвисом Калаником. Об этом сообщает Macdigger cо ссылкой на The New York Times.

Одна из главных претензий к Uber заключалась в том, что у создателей сервиса есть возможность отслеживать местоположение своих клиентов после окончания поездки. Такая особенность едва не стала причиной удаления приложения из App Store.

Правилами магазина App Store запрещено отслеживание местоположения пользователя без его согласия. Однако, как выяснили журналисты The New York Times, разработчики Uber для iOS нашли способ обхитрить инженеров Apple. Они добавили в программу небольшой код для идентификации iPhone, процедуру назвали «fingerprinting» (снятие отпечатка пальцев).

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«Мистер Каланик велел разработчикам очертить область вокруг штаб-квартиры Apple в Купертино, Калифорния. Речь идет об идентификации людей, которые ставят оценку приложению. Для пользователей, находящихся в этой области, функция «fingerprinting» не работала. Таким образом, Uber удалось обмануть разработчиков в Купертино».

Обман со стороны популярного сервиса вызвал возмущение у руководства Apple. И гендиректор Apple Тим Кук решил лично провести переговоры с руководителем Uber Трэвисом Калаником, пригласив его в кампус.

Встреча началась со слов: «Как я слышал, вы нарушаете некоторые наши правила». Кук потребовал, чтобы Uber прекратила «снимать отпечатки пальцев пользователей» и привела приложение в соответствие с политикой приватности Apple. Он пригрозил, что в противном случае компания удалит приложение из официального магазина. Для Uber это бы означало потерю огромной части аудитории и огромные убытки, поэтому Каланику пришлось подчиниться.

Ранее сообщалось, что Uber на протяжении нескольких лет использовал систему Greyball, которая позволяет обманывать городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где услуги компании запрещены или ограничены.