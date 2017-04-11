В США ученые работают над созданием имплантируемой искусственной почки (видео)
11:31, 11 апреля 2017Наука и IT
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Биоискусственная почка даст пациентам новую надежду на выздоровление.
Такие почки могут использовать для лечения терминальной стадии почечной недостаточности / pharm.ucsf.edu
В Калифорнийском университете в Сан-Франциско, США, ученые работают над национальным исследовательским проектом по созданию небольших имплантируемых, биоискусственных почек для лечения терминальной стадии почечной недостаточности.
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Как говорится в сообщении на сайте университета, биоискусственная почка даст пациентам с таким диагнозом новую надежду за короткий или длительный срок вылечиться от почечного диализа в условиях, когда количество природных донорских почек в трансплантологии ограничена.
В университете считают, что биоискусственные почки смогут сохранить средства национального здравоохранения США.
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