В США запустили ракету-носитель Atlas V со спутником зондирования Земли
23:36, 11 ноября 2016Наука и IT
1249 0
С космодрома Вандерберг в Калифорнии запустили ракету-носитель Atlas V со спутником зондирования Земли WorldView-4.
ulalaunch.com
Трансляцию запуска вела компания United Launch Alliance (ULA), передает РБК.
Читайте такжеРакета с украинским двигателем вывела на орбиту спутник и космические аппараты Google (видео)
Первоначально старт ракеты был запланирован на 18 сентября, но был отложен по техническим причинам. Затем запуск должен был состояться 2 ноября, но был перенесен из-за «незначительных проблем ускорителя Atlas V».
Спутник WorldView-4, созданный компанией Lockheed Martin Space Systems, эксплуатируется компанией DigitalGlobe. Аппарат предназначен для передачи многоспектральных панорамных снимков Земли высокого разрешения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter