В США запустили ракету-носитель Atlas V со спутником зондирования Земли

Трансляцию запуска вела компания United Launch Alliance (ULA), передает РБК.

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Первоначально старт ракеты был запланирован на 18 сентября, но был отложен по техническим причинам. Затем запуск должен был состояться 2 ноября, но был перенесен из-за «незначительных проблем ускорителя Atlas V».

Спутник WorldView-4, созданный компанией Lockheed Martin Space Systems, эксплуатируется компанией DigitalGlobe. Аппарат предназначен для передачи многоспектральных панорамных снимков Земли высокого разрешения.