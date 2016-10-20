Tesla показала новый автопилот в действии (видео)

С 20 октября все автомобили Tesla будут выпускаться с полностью автономным встроенным автопилотом. Правда работать он сможет после того, как будет окончательно протестирован. В компании прогнозируют, что это произойдет к концу 2017 года.

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Обзор в 360 градусов автопилоту обеспечивают восемь встроенных камер. Они охватят дальность до 250 метров. Кроме того, машина оборудована двенадцатью ультразвуковыми сенсорами, которые смогут обнаружить мягкие и жесткие преграды на расстоянии, вдвое большем, чем дальность камер. Также в Tesla есть фронтальный радар, который "видит" препятствия на пути машины даже сквозь сильный ливень, в тумане и даже через едущий впереди автомобиль.

На сайте Tesla появилось видео c новым автопилотом в действии.

Ранее основатель компании Илон Маск рассказал, что Tesla продолжит совершенствовать систему управления автомобилями, которые были выпущены ранее и не смогут перейти на полный автопилот. На данный момент электрокары Tesla только частично автономны. В июле Маск заявлял, что на тестирование полностью самостоятельной системы автопилота уйдет примерно пять лет.