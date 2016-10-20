Tesla начала выпуск автомобилей с полноценным автопилотом
Tesla начнет выпуск автомобилей с системой полного автопилота.
Об этом сообщается на сайте компании, передает Слон.
Все автомобили, которые будут выпущены с 20 октября будут иметь программное обеспечение, необходимое для работы автопилота. Это будет достигнуто с помощью установки восьми камер, которые обеспечат обзор ситуации вокруг автомобиля на 360 градусов. На автомобиле также будет установлено 12 сенсоров и фронтальный радар.
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По мнению компании, полный автопилот безопаснее, чем водитель, а также это поможет снизить цену на транспортировку автомобиля.
Покупатели уже могут приобрести себе автомобили Model S и Model X со встроенным автопилотом, но система не будет работать пока компания не протестирует ее до конца.
Илон Маск сообщил, что система будет готова к концу 2017 года, передает Reuters. Он добавил, что компания продолжит совершенствовать систему управления автомобилями, которые были выпущены ранее и не смогут перейти на полный автопилот.
На данный момент электрокары Tesla только частично автономны. В июле Маск заявлял, что на тестирование полностью самостоятельной системы автопилота уйдет примерно пять лет.