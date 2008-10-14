Спамеры активизировались - до 82% трафика (5 топ-тем)

Доля спама в почтовом трафике в сентябре повысилась по сравнению с августом на 1,9% и составила в среднем 82,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского" (Россия) - одного из ведущих разработчиков и поставщиков антивирусного программного обеспечения в СНГ.

Самый низкий показатель был отмечен 15 сентября - 71,6%, больше всего спама зафиксировано 13 сентября - 95%, доля графического спама осталась неизменной в сравнении с прошлыми месяцами - 9%.

Вредоносные файлы в сентябре содержались в 1,09% всех почтовых сообщений - это на 3% больше, чем в августе 2008 года. Ссылки на фишинговые сайты находились в 0,62% всех электронных писем. Самыми атакуемыми со стороны фишеров организациями стали платежная система PayPal, на которую было нацелено 36% всех фишинговых атак, и интернет-аукцион eBay (18%). Российские фишеры продолжали атаковать пользователей популярных сервисов Рунета - почтовых систем Mail.ru, Rambler и платежной системы "Яндекс.Деньги".

Пятерку лидирующих спам-тематик в сентябре составили рубрики "Спам для взрослых" (28%), "Медикаменты; товары и услуги для здоровья" (19%), "Образование" (12%), "Реплики элитных товаров" (6%), "Отдых и путешествия" (6%).

Тематика "Медикаменты; товары и услуги для здоровья", которая возглавляла рейтинг с апреля 2007 года, уступила первое место рубрике "Спам для взрослых", вырвавшейся вперед со значительным отрывом в 9%. В этой рубрике подавляющее большинство писем представляет собой русскоязычную рекламу порносайтов. В последнее время рассылка порноспама проводится настолько агрессивно, что он может составлять более половины всех писем, приходящих на адреса, попавшие в спамерские базы.

Спам продолжают использовать как инструмент "черного PR". Инициаторы рассылок, якобы желая предупредить получателей о ненадежности компрометируемого объекта, пытаются распространить информацию о не угодивших им чем-либо людях или организациях.

В сентябре спамеры не придумали никаких принципиально новых технических приемов. Чтобы "спрятать" рекламные тексты при контекстной фильтрации они использовали html-теги, "невидимый" текст (белые буквы на белом фоне), а в рассылках с рекламой сайтов для взрослых "рисовали" адреса рекламируемых сайтов с помощью различных символов, написанных через определенное количество пробелов и абзацев.

Для привлечения внимания получателей к своим сообщениям и добиться доверия к содержанию письма со стороны пользователей спамеры активно используют методы социальной инженерии, особенно при распространении вредоносных программ.

В сентябре в одной из рассылок пользователям предлагалось скачать новый антивирус, который якобы рассылался для тестирования на 100 случайно выбранных адресов. В письме содержалась рекомендация отключить антивирусную защиту компьютера перед загрузкой "Antivirus Raptor". На самом деле при попытке скачать новое средство для борьбы с вирусами на компьютер начинала загружаться вредоносная программа Trojan-PSW.Win32.LdPinch.

Еще в одном письме, разосланном от имени соскучившегося по одноклассникам бывшего студента, предлагалось посмотреть вложенный в письмо полный список выпускников. Однако вместо перечня экс-студентов вложение содержало вредоносную программу Trojan-Dropper.MSWord.1Table.gm.

В сентябре одним из характерных спамерских приемов стала рассылка писем-подделок, имитирующих легитимные сообщения с популярных сетевых ресурсов. Большая часть писем-имитаций рассылалась в ходе фишинг-атак, однако использовали такой прием не только фишеры, но и мошенники, которые в очередной раз пытались выманить у пользователей деньги с помощью платных SMS, отправленных на короткие номера.

В некоторых случаях спамеры прибегали к маскировке своих посланий под автоответы почтовых роботов. А письма "для взрослых" часто маскировались под приглашения с сайтов или личные сообщения.