Ученые обнаружили способ, как преодолеть головную боль без таблеток

Йога и медитации эффективно преодолевают головную боль и даже сильные мигрени, передает ТСН.

Ученые национального института здоровья США провели большое исследование и установили: даже непродолжительные занятия йогой или медитации являются довольно эффективными при управлении хронической болью.

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К слову, в США более ста миллионов человек испытывают периодическую головную боль, которая длится целых 12 недель в год.

Поэтому исследования показали: люди, страдающие мигренями, охотно отказываются от медикаментов из-за возникновения побочных эффектов. А вот практика йоги и медитаций – один из лучших способов хоть и не избавиться от боли окончательно, но по крайней мере, существенно уменьшить ее.