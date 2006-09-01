Одесский суд отказался выдать России криминального авторитета

Сегодня судья Приморского райсуда Одессы Юрий КУШНИРЕНКО принял решение освободить из-под стражи Султанбека АЙДАМИРОВА, уроженца Грозненского района РФ, известного в криминальном мире как Султан.

Вердикт об отказе экстрадиции С.АЙДАМИРОВА в Россию вынесен на основании того, что МВД РФ, по мнению суда, не предоставил убедительных документов о причастности С.АЙДАМИРОВА к совершению преступлений, а также о его российском гражданстве.

Вместе с тем, судья Ю.КУШНИРЕНКО счел убедительными доказательства, приведенные адвокатом С.АЙДАМИРОВА, о наличии у подсудимого украинского гражданства. С учетом этого обстоятельства, осуществить экстрадиции невозможно.

Как сообщал УНИАН, уроженец Грозненского района РФ С.АЙДАМИРОВ был задержан работниками милиции 1 августа текущего года в Одесской области, поскольку разыскивался российскими правоохранителями за совершение особо опасных преступлений на территории РФ. Злоумышленник пытался скрыться в Украине, используя 4 фальшивых паспорта, и проживал под именем Сергея ЗИНОВЬЕВА. 30 августа он был освобожден - истек срок содержания под стражей. А МВД РФ, добиваясь экстрадиции задержанного, своевременно не предоставило документальных подтверждений причастности С.АЙДАМИРОВА к инкриминируемым преступлениям и подтверждения гражданства. Кроме того, его адвокаты предоставили Печерскому райсуду Киева, рассматривавшему дело об экстрадиции, доказательства, что С.АЙДАМИРОВ является гражданином Украины и поэтому не может быть экстрадирован в Российскую Федерацию.

Справка УНИАН. 31 июля Генпрокуратура России направила официальную информацию о получении бывшим полковником СБУ Владимиром КРЫЖАНОВСКИМ российского гражданства в ответ на ходатайство Генпрокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи в расследовании уголовного дела. По данным СБУ, В.Крыжановский обвиняется в использовании поддельных документов с целью реализации циркония и гафния, конфискованных в рамках расследования уголовного дела, которое привело к недополучению государственным бюджетом Украины значительных средств. 3 июля этого года СБУ сообщила, что В.Крыжановский был задержан в г. Тверь (Россия), помещен в следственный изолятор, где и находился, ожидая экстрадицию к Украине.