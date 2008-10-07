Британцы предложили изучать блоги и YouTube в школе

Британские исследователи предложили сделать изучение блогов и видеохостинга YouTube частью школьной программы, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph. Причина этого в том, что в молодое поколение ведет публичную онлайновую жизнь, зачастую не уделяя достаточное внимание безопасности, а также не представляя последствий своих действий в Сети.

Исследователи призывают школы и университеты помочь молодому поколению понять, какие последствия в перспективе может иметь их открытость и публикация информации в интернете. Также они считают, что пора готовиться к тому времени, когда когда классическое резюме уйдет в прошлое, а его место займет "онлайновая известность".

Кроме того, исследователи уверены, что в будущем политики будут использовать онлайновое видео для взаимодействия с молодежью. Но при этом они должны играть по правилам, установленным в Сети, а не диктовать свои условия. Примером такого политика является кандидат в президенты США Барак Обама, который привлек симпатии молодежи благодаря YouTube.

В настоящее время на видеохостинг YouTube загружается по десять часов видео ежеминутно. Британская аудитория видеохостинга составляет около 20 миллионов человек, которые ежемесячно просматривают более 3,6 миллиарда видеороликов.