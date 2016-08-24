Google поздравил украинцев с Днем Независимости

Поисковая система Google на своей главной странице разместила праздничный Doodle к годовщине Дня Независимости Украины.

Логотип поисковика выполнен в сине-желтых цветах.

Читайте такжеПорошенко: военный парад в Киеве - это сигнал врагу

Также его украшают желтые подсолнухи и голубое небо.

Украина сегодня отмечает 25-летие Независимости. В этот день в украинской столице прошел военный парад.

Doodle - это логотип поисковика Google, стилизованный в честь какого-либо праздника или события.