Google поздравил украинцев с Днем Независимости
14:21, 24 августа 2016Наука и IT
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Логотип поискового сервиса сегодня выполнен в украинских цветах.
Логотип поисковика выполнен в сине-желтых цветах / скриншот
Поисковая система Google на своей главной странице разместила праздничный Doodle к годовщине Дня Независимости Украины.
Логотип поисковика выполнен в сине-желтых цветах.
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Также его украшают желтые подсолнухи и голубое небо.
Украина сегодня отмечает 25-летие Независимости. В этот день в украинской столице прошел военный парад.
Doodle - это логотип поисковика Google, стилизованный в честь какого-либо праздника или события.
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