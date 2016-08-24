Google поздравил украинцев с Днем Независимости

14:21, 24 августа 2016
Наука и IT
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Логотип поискового сервиса сегодня выполнен в украинских цветах.

дудл / скриншот

Поисковая система Google на своей главной странице разместила праздничный Doodle к годовщине Дня Независимости Украины.

Логотип поисковика выполнен в сине-желтых цветах.

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Также его украшают желтые подсолнухи и голубое небо.

Украина сегодня отмечает 25-летие Независимости. В этот день в украинской столице прошел военный парад.

Doodle - это логотип поисковика Google, стилизованный в честь какого-либо праздника или события. 

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