Астрономы нашли новую планету в Солнечной системе

Небесное тело 2015 RR245 движется вокруг Солнца по вытянутой траектории на расстоянии 34-120 астрономических единиц с периодом 730 лет, сообщает Lenta.ru. Радиус карликовой планеты оценивается в 350 км. Обсерватория Мауна-Кеа впервые ее обнаружила в 2015 году.

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Вероятнее всего, поверхность небесного тела состоит из замороженных азота, воды, окиси углерода и небольшого количества более сложных соединений этого химического элемента. Температура его внешних слоев, по оценкам ученых, достигает минус 220 градусов Цельсия, что позволяет сохранить материю карликовой планеты со времени ее образования почти в неизменном виде.

Ближе всего к Солнцу 2015 RR245 окажется в 2096 году. К этому времени ученые планируют подробнее изучить параметры орбиты небесного тела и понять его физико-химические свойства.

Всего в Солнечной системе, согласно МАС, насчитывается восемь планет. Самая крупная и массивная из них - Юпитер. Плутон в 2006 году перестал считаться планетой, поскольку не удовлетворяет одному из определяющих ее критериев - доминированию в пространстве своей орбиты.

К настоящему времени обнаружено около 50 кандидатов в карликовые планеты. В январе этого года американские ученые заявили об обнаружении кандидата в девятую планету Солнечной системы. В июне того же года астрономы сообщили об открытии нескольких крупных небесных тела, расположенных за орбитой Нептуна.