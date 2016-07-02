Астрономы оценили темпы распространения жизни по Вселенной

В зависимости от рассматриваемой модели, за это время число планет с разумными цивилизациями выросло от 2,5 до 20 раз, передает Lenta.ru. Тенденция роста числа разумных миров, как полагают ученые, будет сохраняться в течение ближайших сотен миллиардов лет до тех пор, пока большинство звезд не прекратят свое существование.

Читайте такжеАстрономы предсказали частоту столкновений сверхмассивных черных дырРанее астрономы учитывали влияние на жизнь сверхновых типа II и гамма-всплесков, которые могут привести к гибели цивилизации. Новое исследование отличается учетом влияния на жизнь сверхновых типа Ia и активных ядер галактик (внутри которых находятся сверхмассивные черные дыры).

Ученые отмечают, что наиболее высока роль сверхновых типа II, затем - сверхновых типа Ia. Влияние на жизнь других факторов (гамма-всплесков и активных ядер галактик) незначительно.