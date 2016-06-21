Астрономы обнаружили самую молодую экзопланету

Открытая планета К2-33b размером немного больше Нептуна и обращается вокруг звезды каждые пять дней, говорится на сайте NASA.

По оценкам ученых, возраст планеты составляет всего от 5 до 10 миллиардов лет.

"Открытие К2-33b поможет нам понять, каким образом формировались планеты, что имеет важное значение для понимания процессов, в результате которых появилась Земля", - сказал соавтор исследования.

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К2-33b находится достаточно близко к своей родительской звезде - примерно в 10 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Ранее ученые предполагали, что для притягивания планеты на столь близкое расстояние необходимы сотни миллионов лет.

У ученых есть две теории, которые могут объяснить, почему К2-33b находится так близко к звезде. Экзопланета либо приблизилась к звезде в результате краткосрочной миграции, либо она сформировалась сразу же рядом с ней.

Как сообщал УНИАН, астрономы из Годдардского центра космических полетов и Университета Сан-Диего обнаружили самую большую из известных экзопланет, обращающихся около двойных звезд.