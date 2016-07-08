Космический телескоп Hubble сделал уникальный снимок Крабовидной туманности

Новый снимок Крабовидной туманности подчеркивает не внешние красочные скопления газа и пыли, а внутренние регионы, сообщает Naked Science.

Ученые получили финальное изображение, объединив три кадра, сделанные с разницей около 10 лет.

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В центре можно видеть область останков сверхновой SN 1054 - нейтронной звезды массой примерно с Солнце, но сжатой в тело размерами несколько десятков километров. Вдобавок, она вращается чрезвычайно быстро, делая 30 оборотов вокруг оси за секунду. Естественно, что вокруг нее разворачиваются чрезвычайно энергичные и мощные процессы. Вращение пульсара вовлекает окрестные скопления газа и пыли: на полученном изображении кадры, относящиеся к разному времени, окрашены в разные оттенки, так что радужная "размытость" наглядно демонстрирует это движение.

Появление Крабовидной туманности NGC 1952 в созвездии Тельца астрономы наблюдали "в режиме реального времени": в 1054 г. китайские и арабские ученые записали о вспышке звезды, а в 1731 г. с помощью телескопов уже удалось увидеть оставшуюся на ее месте туманность.

Напомним, NASA опубликовало фотографию Крабовидной туманности в созвездии Тельца в знак скорби об американском певце Принсе.