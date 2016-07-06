Астронавт NASA опубликовал редкий снимок Гренландии из космоса

Снимок астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Снимок Уильямс подписал так: "мы редко видим Гренландию, потому что она находится значительно севернее нашей орбиты и обычно окутана облаками. Но в этот раз вот она!".

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Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс. км/ч.

Ранее Джефф Уильямс опубликовал фотографию полярного сияния из космоса.