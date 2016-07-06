Астронавт NASA опубликовал редкий снимок Гренландии из космоса
18:56, 06 июля 2016Наука и IT
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Командир 48 экипажа Международной космической станции (МКС) Джефф Уильямс опубликовал снимок Гренландии, который был сделан им с борта МКС.
Мы редко видим Гренландию, потому что она находится севернее нашей орбиты и окутана облаками / twitter.com/Astro_Jeff
Снимок астронавт опубликовал на своей странице в "Твиттере". Снимок Уильямс подписал так: "мы редко видим Гренландию, потому что она находится значительно севернее нашей орбиты и обычно окутана облаками. Но в этот раз вот она!".
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Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс. км/ч.
Ранее Джефф Уильямс опубликовал фотографию полярного сияния из космоса.
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