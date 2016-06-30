Астронавт NASA опубликовал впечатляющее видео ночной Земли
12:23, 30 июня 2016Наука и IT
1240 0
Командир 48 экипажа Международной космической станции (МКС) Джефф Уильямс опубликовал видео, на котором можно увидеть часть Земли в ночную пору.
Астронавт принял командование экипажем МКС 17 июня / Скриншот
Видео было снято Уильямсом с борта МКС и размещено на его странице в "Твиттере".
Читайте такжеБританский астронавт с борта МКС сделал снимок северного сияния (фото)
На видео можно увидеть, как огни городов в ночной части нашей планеты, так и тонкую линию атмосферы Земли.
Астронавт принял командование экипажем МКС 17 июня, после чего командир 47 экипажа Тим Копра, астронавт ESA Тим Пик и российский космонавт Юрий Маленченко вернулись на Землю.
Good night from @Space_Stationpic.twitter.com/cCR5hbejXa— Jeff Williams (@Astro_Jeff) June 29, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter