Астронавт NASA опубликовал впечатляющее видео ночной Земли

12:23, 30 июня 2016
Наука и IT
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Командир 48 экипажа Международной космической станции (МКС) Джефф Уильямс опубликовал видео, на котором можно увидеть часть Земли в ночную пору.

Скриншот

Видео было снято Уильямсом с борта МКС и размещено на его странице в "Твиттере".

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На видео можно увидеть, как огни городов в ночной части нашей планеты, так и тонкую линию атмосферы Земли.

Астронавт принял командование экипажем МКС 17 июня, после чего командир 47 экипажа Тим Копра, астронавт ESA Тим Пик и российский космонавт Юрий Маленченко вернулись на Землю.

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