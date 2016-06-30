Астронавт NASA опубликовал впечатляющее видео ночной Земли

Видео было снято Уильямсом с борта МКС и размещено на его странице в "Твиттере".

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На видео можно увидеть, как огни городов в ночной части нашей планеты, так и тонкую линию атмосферы Земли.

Астронавт принял командование экипажем МКС 17 июня, после чего командир 47 экипажа Тим Копра, астронавт ESA Тим Пик и российский космонавт Юрий Маленченко вернулись на Землю.