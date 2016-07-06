Китай в августе запустит спутник для проведения эксперимента по квантовой телепортации
Китай в середине августа 2016 года запустит спутник, при помощи которого планируется проведение первого в мире эксперимента по осуществлению квантовой телепортации на расстояние более 1,2 тысячи километров.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание South China Morning Post.
Запуск аппарата будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Long March 2D с крупнейшего космодрома страны Цзюцюань, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия. С помощью спутника ученые планирует провести ряд квантовых экспериментов.
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Одним из наиболее амбициозных среди них считается опыт по осуществлению квантовой телепортации между землей и космосом на расстояние более 1,2 тысячи километров станциями в Дэлинхе и в Лицзяне (или Наньшане). С этой целью уже постороена наземная линия связи длиной около тысячи километров.
На первом этапе опытов ученые собираются проверить надежность криптографической связи между Пекином и Веной, посредником в которой выступит околоземный спутник. На втором этапе ученые через спутник осуществят квантовую телепортацию фотонов между станциями в Дэлинхе и в Лицзяне (или Наньшане). Расстояние между этими пунктами превышает 1,2 тысячи километров.
В планы китайских ученых входят опыты по передаче сигналов между Луной и Землей. Приложениями тестируемой технологии является защита данных и интересы военных. Ранее Китай планировал запуск спутника на июнь 2016 года. В России также ожидают внедрение технологий квантовой телепортации.
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Последняя представляет собой передачу квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется разнесенная пара сцепленных (запутанных) частиц: согласно квантовой механике, даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера.
Ранее УНИАН сообщал, что китайские ученые летом 2016 года проведут первый в мире эксперимент по осуществлению квантовой телепортации на расстояние более 1200 километров.