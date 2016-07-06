Китай в августе запустит спутник для проведения эксперимента по квантовой телепортации

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание South China Morning Post.

Запуск аппарата будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Long March 2D с крупнейшего космодрома страны Цзюцюань, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия. С помощью спутника ученые планирует провести ряд квантовых экспериментов.

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Одним из наиболее амбициозных среди них считается опыт по осуществлению квантовой телепортации между землей и космосом на расстояние более 1,2 тысячи километров станциями в Дэлинхе и в Лицзяне (или Наньшане). С этой целью уже постороена наземная линия связи длиной около тысячи километров.

На первом этапе опытов ученые собираются проверить надежность криптографической связи между Пекином и Веной, посредником в которой выступит околоземный спутник. На втором этапе ученые через спутник осуществят квантовую телепортацию фотонов между станциями в Дэлинхе и в Лицзяне (или Наньшане). Расстояние между этими пунктами превышает 1,2 тысячи километров.

В планы китайских ученых входят опыты по передаче сигналов между Луной и Землей. Приложениями тестируемой технологии является защита данных и интересы военных. Ранее Китай планировал запуск спутника на июнь 2016 года. В России также ожидают внедрение технологий квантовой телепортации.

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Последняя представляет собой передачу квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется разнесенная пара сцепленных (запутанных) частиц: согласно квантовой механике, даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера.

Ранее УНИАН сообщал, что китайские ученые летом 2016 года проведут первый в мире эксперимент по осуществлению квантовой телепортации на расстояние более 1200 километров.