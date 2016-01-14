Китай осуществит квантовую телепортацию между космосом и наземными станциями

Для эксперимента ученые планируют запустить в июне 2016 года спутник. Таким образом, физики надеются осуществить квантовую телепортацию состояний частиц между космосом и наземными станциями.

Об этом сообщает Lenta.ru по информации Nature News.

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На первом этапе опытов ученые собираются проверить надежность криптографической связи между Пекином и Веной, посредником в которой выступит околоземный спутник.

На втором этапе ученые через спутник осуществят квантовую телепортацию фотонов между станциями в Дэлинхе и в Лицзяне (или Наньшане). Расстояние между пунктами превышает 1200 километров.

Физики не сомневаются в успешности эксперимента, поскольку квантовая телепортация определена для любых расстояний. В планы ученых входят опыты по передаче сигналов между Луной и Землей.

Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется разнесенная пара сцепленных (запутанных) частиц: согласно квантовой механике, даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера.