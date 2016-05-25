Астрофизики объяснили механизм образования сверхмассивных черных дыр

Как пишет Лента.ру, посвященное этому исследование направлено на публикацию в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, его препринт доступен на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает НАСА.

Обычные черные дыры являются конечным результатом эволюции звезд, которые в два-три раза тяжелее Солнца. Массы сверхмассивных черных дыр в сотни тысяч раз и больше превосходят солнечные. Механизм их образования ученым не ясен до сих пор, а большинство таких объектов сосредоточены в активных центрах крупных галактик.

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"Наше открытие, в случае своего подтверждения, объясняет, как родились эти монструозные черные дыры, — сообщает соавтор исследования Фабио Пакуччи. — Мы нашли доказательства того, что зародыши сверхмассивных черных дыр могут образовываться непосредственно в результате коллапса гигантского газового облака, минуя все промежуточные стадии".

Как отмечается, астрофизики использовали данные, полученные с космических телескопов Chandra, Hubble и Spitzer. Материалы наблюдений ученые проанализировали при помощи компьютерного моделирования. Наилучшим сценарием формирования сверхмассивных черных дыр стало их быстрое рождение в результате коллапса огромных газопылевых облаков без промежуточных стадий, в течение которых могли бы образовываться и уничтожаться звезды или другие объекты.

Наилучшее подтверждение теория ученых получила на примере двух сверхмассивных черных дыр, которые образовались, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. В настоящее время астрофизики планируют продолжить свое исследование и обнаружить больше объектов, которые бы подтвердили развиваемую ими теорию.