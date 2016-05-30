В созвездии Скорпиона обнаружили звезды с высоким содержанием тяжелых металлов

Звезды, которые входят в кластер, содержат в себе большую долю элементов тяжелее гелия и водорода. Снимок кластера был опубликован на официальном сайте телескопа, передает ZN.ua.

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Звезды также являются переменными светилами, то есть их яркость изменяется со временем. Характер изменения яркости звезд может рассказать исследователям об их массе, радиусе, температуре, составе и эволюции. Возраст шарообразного кластера NGC 6496 составляет 10,5 миллиардов лет, он располагается на расстоянии 35 тысяч световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.

Как сообщал УНИАН, недавно астрономы обнаружили группу звезд, которые быстро состариваются. Это может заставить ученых изменить ряд положений в современной теории звездной эволюции.