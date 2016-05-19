Астрономы обнаружили группу звезд, которые быстро состариваются

Авторы собрали спектры свыше ста звезд-гигантов, входящих в состав M4. Полученные данные позволили обнаружить группу звезд, которые пропускают в своем эволюционном цикле стадию красного гиганта и превращаются в белых карликов на миллионы лет раньше предполагаемого срока, передает N+1.

Астрономы сделали вывод, что это связано с особенностями состава светил, в котором присутствует большое количество натрия, но мало кислорода. По словам авторов, почти все такие звезды состариваются гораздо раньше, минуя стадию красных гигантов.

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Аналогичные эффекты астрономы видели ранее на примере шарового скопления NGC 6752. По словам исследователей, подобное явление может объяснить избыток ультрафиолетового излучения, наблюдающийся у некоторых эллиптических галактик. За него могут быть ответственны горячие поверхности звезд - несостоявшихся красных гигантов.

Ученые надеются, что находка даст какие-либо подсказки к механизмам возникновения шаровых скоплений. Звезды в таких скоплениях тесно связаны гравитацией и обращающееся вокруг галактического центра в качестве спутника.

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Для анализа использовался спектрограф HERMES, установленный на 3,9-метровом Англо-Австралийском Телескопе. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает пресс-релиз Университета Монаша.