NASA опубликовало снимок "светящихся" кратеров Плутона

На территории с неофициальным названием Vega Terra расположены несколько ударных низменностей, которые как будто окружены яркими ореолами. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт агентства.

Самый большой кратер расположен в нижнем правом углу и в диаметре достигает 50 километров. На цветном снимке территории, богатые метаном, отмечены фиолетовым цветом, а местность, насыщенная водяным льдом — синим.

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NASA представило два изображения: черно-белое и цветное. Первое получено наложением двух снимков, сделанных 14 июля 2015 года научным инструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) станции New Horizons с расстояний 46,4 тысячи (разрешением 232 метров на пиксель) и 171,7 тысячи (889 метров на пиксель) километров от поверхности Плутона.