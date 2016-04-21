NASA показала снимок галактической туманности Пузырь (фото, видео)

Как отмечают в NASA, изображение было снято в феврале этого года, когда туманность просматривалась особенно четко.

"Пока "Хаббл" делает свой 26-й оборот вокруг нашей родной звезды, солнца, мы отмечаем это событие эффектным снимком динамичного и увлекательного взаимодействия молодой звезды с окружающей средой", - отметил астронавт NASA Джон Грансфелд.

Туманность NGC 7635 находится на расстоянии 7,1 тыс. световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи и представляет собой остатки сверхновой звезды типа EN (эмиссионная туманность).

Туманность Пузырь выдувается звездным ветром от массивной звезды BD+602522. Рядом находится гигантское молекулярное облако, которое взаимодействует с пузырем. Оно сдерживает расширение пузыря, однако разрушается горячим излучением звезды, находящейся в центре пузыря. Излучение нагревает плотные области молекулярного облака, заставляя их светиться.

Открыл этот объект английский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель еще в 1787 году.

Как сообщал УНИАН, ранее NASA выбрало 13 перспективных проектов, реализация которых связана с изменением существующей научной архитектуры и внедрением новаторских технологий. В том числе в агентстве намерены превратить астероид в космический корабль.