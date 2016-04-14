В NASA намерены превратить астероид в космический корабль

Среди поддержанных проектов значатся двумерные космические аппараты и переоборудование астероида, передает Lenta.ru.

Для переоборудования астероида в космический корабль инженеры предлагают отправить на небесный объект робота, который бы совершил необходимые преобразования на объекте, используя исключительно ресурсы самого астероида. В дальнейшем он может использоваться человеком в своих интересах.

Двумерные аппараты могут оборачиваться вокруг трехмерных объектов. Таким образом они должны очистить пространство вблизи Земли и защитить спутники от космического мусора. Другая идея — перепрограммируемые организмы. Они будут находиться на Марсе и помогут в колонизации планеты.

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Инициативы ученых поддержаны Институтом передовых исследований NASA. В ходе первой фазы финалисты получили по сто тысяч долларов. В случае, если технико-экономическое обоснование проектов будет успешным, отобранные в ходе второй фазы участники получат по 500 тысяч долларов.

Отбор и поддержка перспективных исследователей Институт передовых исследований проводит с 2011 года. Большинство предложений ученых, как отмечают эксперты NASA и сами специалисты, слишком фантастичны для реализации сегодня, однако это не означает, что они воплотятся в будущем.

Ранее НАСА начало тестирование технологии HERTS (Heliopause Electrostatic Rapid Transit System), которая, как полагает агентство, революционным образом изменит скорость освоения человеком Солнечной системы и позволит начать межзвездные путешествия.