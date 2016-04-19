Дуров раздаст $1 миллион разработчикам ботов для Telegram

Бот - производное от слова "робот" - это программа, выполняющая какие-либо действия через те же интефейсы, что и обычный живой пользователь (в данном случае - через интерфейсы мессенджера Telegram).

В начале апреля стало известно, что сразу две крупнейших сервиса - Facebook и Telegram - озаботились запуском инструментов для создания ботов - для общения в соцсетях и совершенствования искусственного интеллекта, сообщает Русская служба ВВС.

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Как уточняется в блоге на сайте мессенджера, общий размер фонда, из которого будут выделяться гранты, составит миллион долларов. Участникам конкурса нужно создать через специальную программу бот, который будет одновременно быстрым и полезным для пользователей.

В блоге отмечается, что создатели Telegram также не возражают против переноса ботов с других платформ, если это сделано качественно и бот в итоге полностью вписывается в мессенджер.

Для того чтобы бот принял участие в конкурсе, авторам нужно написать в канал службы поддержки его виртуальное имя с хештегом BotPrize. Последний срок подачи заявок – 31 декабря текущего года.

Мессенджер Telegram создан основателем социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым. Его главной отличительной особенностью является система глубокого шифрования сообщений.

Протокол передачи данных, используемый в Telegram, как утверждается, исключает возможность перехвата сообщений третьими лицами. Аудитория сервиса оценивается в 100 млн человек.