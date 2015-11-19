В Telegram насчитали около 40 каналов "Исламского государства", через которые боевики вербуют новых членов

Мессенджер Telegram, активно используется "Исламским государством" для продвижения и вербовки новых членов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Как рассказала агентству представитель SITE Intelligence Group, занимающейся мониторингом экстремистов, Рита Катц, сейчас группировка имеет на Тelegram около 30-40 каналов. Они, по ее словам, работают в качестве сервиса для выпуска пресс-релизов, причем некоторые каналы привлекают десятки тысяч подписчиков.

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Отмечается, что накануне администрация Telegram заявила о блокировке 78 публичных каналов, так или иначе связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство". Переписка в них велась на 12 языках.

"Мы были обеспокоены, узнав, что публичные каналы Telegram используются ИГИЛ для распространения пропаганды. Мы внимательно рассмотрели поступившие к нам отчеты и приняли необходимые меры для блокировки каналов", — говорилось в сообщении.

При этом, согласно сообщению, один из пользователей Twitter попросил создателя мессенджера Павла Дурова уточнить, была ли заблокирована личная переписка боевиков. "Естественно, нет. Только на публичные чаты можно жаловаться, и только их можно блокировать", — ответил он.