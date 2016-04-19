Китай предложил РФ электронику в обмен на ракетные двигатели - СМИ

Об этом "Известиям" сообщил высокопоставленный источник в ГК "Роскосмос". Пакетное обсуждение вопросов передачи технологий ЭКБ и ракетных двигателей было, в частности, отражено в официальном протоколе по итогам последнего заседания комиссии вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина и заместителя премьера госсовета КНР Ван Яна

"Ракетные двигатели и ЭКБ увязаны воедино, потому что в этих пунктах речь идет об обмене технологиями, а в остальных случаях просто о взаимодействии на более тесном уровне", отметил собеседник издания.

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Он уточнил, что китайцы желают получить у России не просто кислород-керосиновые ракетные двигатели, но и технологии их производства. В обмен они предлагают технологии производства ЭКБ категории Space для использования в космических аппаратах.

Источник отметил, что этот обмен не является равноценным. "Россия - лидер в области жидкостного двигателестроения, наши двигатели покупают американские компании", - сказал он. Китайцы же пока не смогли скопировать самые продвинутые американские разработки.