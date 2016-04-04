В США заявили, что Россия наращивает количество ядерных боеголовок

Данные, обнародованные бюро по контролю над вооружениями и исполнением договора Госдепартамента США, очевидно, усуглубят беспокойство среди американских законодателей относительно военных намерений России, передает Радио Свобода.

По оценкам специалистов, Россия в настоящее время имеет примерно на 200 боеголовок больше, чем в 2011 году, когда вступил в силу новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.

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Отмечается, что за время правления президента Владимира Путина Москва потратила значительные ресурсы для модернизации вооружения, военного оборудования, а также обучения своих вооруженных сил.

Результаты этих действий были продемонстрированы во время интервенции России в Украину и во время участия Москвы в военной кампании в Сирии, где российские военные применили новые самолеты и ракетные системы.

Напомним, ранее президент США Барак Обама заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Российской Федерацией относительно дальнейшего сокращения ядерных арсеналов.