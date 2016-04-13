ФБР использовало помощь хакеров для взлома iPhone террориста - The Washington Post

Осведомленный источник рассказал, что хакеры предоставили ведомству информацию об уязвимости, которая позволила приступить к подбору кода для доступа к смартфону. Наиболее серьезной проблемой был не подбор четырех правильных цифр, а дезактивация системы, которая стирает данные после 10 попыток, передает Газета.ру.

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В статье хакеры делятся на три вида. Первые раскрывают уязвимости для публики и разработчиков, после чего проблемы устраняются. Вторые пользуются наработками для взлома сетей и кражи информации. Третьих, в свою очередь, причисляют к некой средней категории, они продают данные правительствам и компаниям.

Уточняется, что программист из этой третьей категории и мог участвовать в данном деле. Знакомый с вопросом источник отметил, что в таком случае ФБР не требовалась помощь израильской компания Cellebrite, которую считают ответственной за взлом.

Ранее ФБР рассказало, как взломало iPhone стрелка из Сан-Бернардино.

В середине февраля суд штата Калифорния обязал компанию Apple дать доступ ФБР к заблокированной информации на iPhone. Телефон принадлежал одному из террористов, которые напали на центр для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и убили 14 человек.