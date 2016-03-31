ФБР согласилось помочь прокуратуре во взломе iPhone

По словам представителя прокуратуры, положительный ответ из ФБР пришел уже на следующий день после того, как прокуроры обратились к ведомству с этой просьбой, передает Би-би-си. Для того чтобы ФБР успело преодолеть системы защиты телефонов, суд над обвиняемыми перенесли на несколько месяцев.

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Информация с телефонов двух подростков потребовалась прокуратуре в ходе расследования дела об убийстве семейной пары. Оба обвиняемых отрицают вину, и прокуроры сочли, что информация из их мобильных телефонов поможет найти дополнительные доказательства.

Прокуратура решила обратиться за помощью в ФБР после того, как ведомство сумело самостоятельно взломать iPhone, принадлежавший участнику массового убийства в калифорнийском Сан-Бернадино.

Первоначально ФБР пыталось через суд обязать разработавшую телефон компанию Apple помочь им во взломе, однако затем неизвестным способом сумело справиться без ее помощи и отозвало иск.

Пока не уточняется, будет ли ФБР взламывать телефоны подростков из Арканзаса тем же способом. Известно, что они использовали более современные версии смартфона с новой версией операционной системы.