ФБР согласилось помочь прокуратуре во взломе iPhone
Специалисты ФБР согласились помочь прокуратуре американского штата Арканзас взломать мобильные телефоны iPhone двух обвиняемых по делу об убийстве семейной пары.
По словам представителя прокуратуры, положительный ответ из ФБР пришел уже на следующий день после того, как прокуроры обратились к ведомству с этой просьбой, передает Би-би-си. Для того чтобы ФБР успело преодолеть системы защиты телефонов, суд над обвиняемыми перенесли на несколько месяцев.
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Информация с телефонов двух подростков потребовалась прокуратуре в ходе расследования дела об убийстве семейной пары. Оба обвиняемых отрицают вину, и прокуроры сочли, что информация из их мобильных телефонов поможет найти дополнительные доказательства.
Прокуратура решила обратиться за помощью в ФБР после того, как ведомство сумело самостоятельно взломать iPhone, принадлежавший участнику массового убийства в калифорнийском Сан-Бернадино.
Первоначально ФБР пыталось через суд обязать разработавшую телефон компанию Apple помочь им во взломе, однако затем неизвестным способом сумело справиться без ее помощи и отозвало иск.
Пока не уточняется, будет ли ФБР взламывать телефоны подростков из Арканзаса тем же способом. Известно, что они использовали более современные версии смартфона с новой версией операционной системы.