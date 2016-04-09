NASA показало снимок "гигантского паука" на Плутоне

Об этом сообщается на сайте NASA.

Данная область представляет собой геологическую особенность в форме как минимум шести расходящихся от одной точки трещин.

Более длинные разломы расположены приблизительно с севера на юг. Наиболее длинный достигает 580 километров. Разломы, расположенные с востока на запад - короче и достигают не более ста километров в длину.

Отмечается, что на имеющемся изображении дно разломов имеет красный цвет.

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Предполагается, что разломы вызваны масштабным расширением Плутона, покрытого коркой из водяного льда. Точки соединения трещин представляют собой места, где материя из недр планеты выходила на поверхность.

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Ранее УНИАН сообщал, что станция New Horizons передала снимок участка поверхности западного полушария Плутона, на котором наблюдается сублимация (возгонка, то есть переход материи из твердой фазы в газообразную) метанового льда.