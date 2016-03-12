NASA показало снимок поверхности Плутона, где наблюдается сублимации метанового льда

02:37, 12 марта 2016
Наука и IT
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Станция New Horizons передала снимок участка поверхности западного полушария Плутона, на котором наблюдается сублимация (возгонка, то есть переход материи из твердой фазы в газообразную) метанового льда. 

NASA/JHUAPL/SwRI

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.

На снимке, представленном агентством, к югу от горных хребтов Пири на границе с одноименным плато фиолетовым цветом отмечены регионы сублимации метанового льда. Возгоняясь, он открывает скрывающийся под ним водяной лед, заставляет отступать скалы на юг и увеличивает равнину.

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NASA/JHUAPL/SwRI

Описанная территория исследована научным инструментом LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array) станции на расстоянии 33,9 тысячи километра от Плутона 14 июля 2015 года за 45 минут до минимального сближения New Horizons с карликовой планетой.

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Ранее УНИАН сообщал, что станция New Horizons обнаружила на Плутоне цепочку гор, пики которых покрыты метановым снегом. Экзотические рельефы расположены на территории, получившей неофициальное название региона Ктулху.

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