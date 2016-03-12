NASA показало снимок поверхности Плутона, где наблюдается сублимации метанового льда

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.

На снимке, представленном агентством, к югу от горных хребтов Пири на границе с одноименным плато фиолетовым цветом отмечены регионы сублимации метанового льда. Возгоняясь, он открывает скрывающийся под ним водяной лед, заставляет отступать скалы на юг и увеличивает равнину.

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Описанная территория исследована научным инструментом LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array) станции на расстоянии 33,9 тысячи километра от Плутона 14 июля 2015 года за 45 минут до минимального сближения New Horizons с карликовой планетой.

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Ранее УНИАН сообщал, что станция New Horizons обнаружила на Плутоне цепочку гор, пики которых покрыты метановым снегом. Экзотические рельефы расположены на территории, получившей неофициальное название региона Ктулху.