В туманности Андромеды обнаружена вращающаяся нейтронная звезда

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ЕКА.

Обнаруженная нейтронная звезда вращается вокруг своей оси с периодом 1,2 секунды и вокруг звезды-компаньона с периодом 1,3 суток. Соседнее светило служит источником материи, которая истекает на нейтронную звезду.

Поиски нейтронных звезд в туманности Андромеды велись в течение нескольких последних десятилетий, но только в 2015 году ученым, анализируя полученные XMM-Newton данные, удалось зарегистрировать такой объект в двух из 35 наблюдениях.

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Туманность Андромеды расположена на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет от Земли в одноименном созвездии. Ее радиус превышает 120 тысяч световых лет (это более чем в два раза больше, чем у Галактики). Считается, что через пять миллиардов лет Андромеда, как самая крупная галактика в Местной группе, поглотит Млечный Путь.