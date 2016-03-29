Ученые заподозрили присутствие экзопланеты в Солнечной системе

В своей работе ученые рассмотрели сценарий, согласно которому планета Х была захвачена Солнцем от другой звезды в своем кластере рождения, передает Lenta.ru. В этом подходе Солнце первоначально располагается в группировке из нескольких тысяч молодых звезд, между которыми с низкими скоростями (около километра в секунду) перемещаются несколько планет (или экзопланет).

Читайте такжеАстрономы запускают голосование по выбору имен для 20 экзопланет

Сценарий предполагает одновременное выполнение трех условий. Во-первых, захват Солнцем планеты Х должен произойти на расстоянии около 150 астрономических единиц от него (чтобы избежать возмущений со стороны пояса Койпера). Во-вторых, экзопланета должна вращаться вокруг другой звезды в кластере на большом удалении от нее (от ста астрономических единиц). Это позволило бы Солнцу преодолеть влияние на будущую планету Х ее первого светила.

Третье условие предполагает, что после захвата Солнцем экзопланеты удается примерно воспроизвести текущую динамическую конфигурацию Солнечной системы. В проведенном в рамках задачи N тел моделировании астрономы показали, что все три условия могут выполняться, и экзопланета может быть захвачена Солнцем у другой звезды на современную гелиоцентрическую орбиту.

Астрономы полагают, что фаза кластера может длится около 100 млн лет, и этого времени достаточно для распределения массивных и удаленных от светил планет (наподобие Нептуна) между самыми тяжелыми звездами. Подобным образом, по мнению ученых, может быть объяснена природа многих транснептуновых объектов в поясе Койпера (то есть расположенных на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца).

Ранее астрономы сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона кандидата в девятую планету Солнечной системы. Она представляет собой объект размером с Нептун, вдесятеро тяжелее Земли и находится от Солнца на максимальном расстоянии 600-1200 астрономических единиц.