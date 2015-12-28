NASA показало первое видео с Плутона

Речь идет о LEISA - видеоспектрометре инфракрасного диапазона, одном из двух «каналов» телескопа Ralph, передает Lenta.ru со ссылкой на NASA. Он записывает двухмерные изображения как обычная камера (256 на 256 пикселей), но затем пропускает их сквозь линейно изменяющийся фильтр: каждый ряд пикселей «видит» свою особенную длину волны. Фильтр пропускает свет с длиной волны от 1,25 микрона до 2,5 микрона. Этот диапазон был выбран по той причине, что уникальные черты многих льдов и других объектов на поверхности Плутона «ловятся» именно в нем.

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Побочным эффектом работы LEISA, определившего состав каждого участка Плутона и его спутника Харона, стали инфракрасные «кинокартины» данных небесных тел. На одной из них виден Плутон. Все пиксели окрашены так, чтобы показать длину волны, которую уловит линейный фильтр LEISA - но для видеоролика их перекодировали в видимую для человека часть спектра (радугу). Кроме того, видеоролик ускорили для демонстрации более плавного движения.

Картина представляет Плутон таким, каким бы его увидел человек, находящийся внутри New Horizons 14 июля 2015 года. Хаотичное перемещение небесного тела на съемке связано с работой двигателей космического аппарата.