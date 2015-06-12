Тысячи планет с гелиевыми атмосферами могут быть в Млечном Пути

Такое предположение выдвинули ученые, опубликовавшие статью в Astrophysical Journal, передают РИА Новости. Группа ученых исследовала сотни экзопланет - теплых нептунов, находящихся ближе к своим звездам, чем Меркурий в Солнечной системе, и найденных с помощью космического телескопа "Кеплер" NASA.

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Астрофизики предположили, что близость этих планет к своим светилам приводит к тому, что из их атмосфер выпаривается водород, который, как известно, в четыре раза легче гелия, и в результате атмосферы таких планет становятся в основном гелиевыми.

"Этот постепенный процесс может занять до 10 млрд лет", - приводятся в статье слова сотрудника Лаборатории реактивного движения Renyu Hu.

При єтом отмечается, что планете Земля около 4,5 млрд лет.