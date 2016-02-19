NASA продолжит создание широкоугольного телескопа, который сменит Hubble

Как сообщило NASA, научный совет этого ведомства одобрил программу, предусматривающую строительство аппарата, получившего название Широкоугольный инфракрасный исследовательский телескоп, передает ТАСС. Он поможет нам увидеть чудеса Вселенной так же, как это делает Hubble, - заявил помощник директора NASA по научным вопросам Джон Грансфелд. По его словам, ученые рассчитывают с помощью этой обсерватории получить новые данные не только о звездах и экзопланетах, потенциально пригодных для существовании биологической жизни, но и "о загадочных темной материи и темной энергии".

Новый аппарат будет создан на основе телескопа диаметром 2,4 м, который Национальное управление военно-космической разведки США передало в пользование NASA. Он обладает гораздо более широким обзором, чем Hubble, а другим его важным достоинством станет наличие коронографа, благодаря которому яркий свет звезд не будет мешать наблюдению за вращающимися вокруг них планетами.

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"Этот телескоп даст возможность видеть отдельные изображения такой же глубины и такого же качества, как и Hubble, но он будет охватывать участок пространства в 100 раз шире", - заявил начальник астрофизического управления NASA Пол Герц. Он рассчитывает, что "обсерватория позволит вести наблюдения за большими участками неба в диапазоне, близком к инфракрасному, и ответить на фундаментальные вопросы по поводу строения и эволюции Вселенной".

Предполагается, что новый телескоп отправится на орбиту в середине 2020-х годов. Как сообщило NASA, он будет находиться во второй точке Лагранжа в системе Солнце-Земля, которая считается идеальной для расположения космических телескопов. Именно там уже работают несколько американских и европейских аппаратов, туда же будет запущен телескоп имени Джеймса Уэбба.

Точная стоимость проекта пока не известна. В текущем бюджете NASA на него выделено $90 млн, причем Конгресс ассигновал даже больше, чем запрашивало само космическое ведомство. Заниматься им будет Центр космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) при участии Института космических телескопов в Балтиморе и Лаборатории реактивного движения в Пасадене (штат Калифорния).