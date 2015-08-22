NASA опубликовало изображение захватывающего слияния звезды и туманности

Как сообщается на сайте американского космического агентства NASA, оба объекта были запечатлены оптическим телескопом Hubble и расположились в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли, передает ZN.ua.

В центре снимка виден яркий объект, который является звездой Hen 2-427. Горячие массы газа, которые пылают оттенками красного и оранжевого, относятся к туманности и несутся в космическом пространстве от центра на скорости более 150 тысяч километров в час.

Эта звезда относится к особому классу звезд Вольфа-Райе, который назван в честь астрономов Шарля Вольфа и Жоржа Райе. К этому классу звезд относят супергорячие объекты, характеризуемые неистовым выбросом своего вещества.

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По оценкам экспертов, туманность M1-67 имеет возраст в 10 тысяч лет. По космическими мерками, туманность еще находится в "детском" возрасте.

Это изображение — улучшенная версия старого снимка, который был впервые опубликован в 1998 году.

Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики получили новое красочное изображение эмиссионной туманности NGC 2174, расположенной в созвездии Ориона.