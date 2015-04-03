NASA показало снимки "призрачных" объектов вокруг мертвых квазаров (фото)

Снимки «призрачных» объектов около мертвых квазаров сделаны при помощи телескопа Hubble. Об этом сообщает Lenta.ru.

Объекты имеют неправильные формы, напоминающие заплетенные структуры. Считается, что они освещаются ультрафиолетом, идущим из центров исследуемых галактик, в которых падающее на сверхмассивную черную дыру вещество интенсивно разогревается и излучает.

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Однако наблюдаемые квазары недостаточно ярки — почти мертвы. Скорее всего, ранее они должны были излучать значительно интенсивнее. Как полагают ученые, в наблюдаемых квазарах находятся пары черных дыр, оказавшихся там в результате слияния двух галактик. Это привело к изменениям динамики падения вещества на самую массивную дыру из пары и, как следствие, к изменению излучения от нее.

Квазары представляют собой активные ядра галактик. Как считается, в них находится сверхмассивная черная дыра, которая в результате аккреции вытягивает на себя материю из окружающего пространства.