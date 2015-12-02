Ученые нашли у белых людей затрудняющий отказ от курения ген

Ученый Мин Ли (и его коллеги из Чжэцзянского университета изучали ген ANKK1, регулирующий выработку дофамина - «нейромедиатора удовольствия», важного элемента системы вознаграждения мозга, передает Lenta.ru. Чтобы проверить связь ANKK1 и способности человека бросить курить, ученые провели мета-анализ 23 исследований, где участвовало около 11 тыс. добровольцев.

В целом связи обнаружить не удалось, однако результаты по белым людям оказались более интересными. Почти у 70% европеоидов нашли генный вариант A2/A2: его носителям почти на 22% легче отказываться от сигарет, чем обладателям других вариантов гена (A1/A1 и A1/A2).

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Последние два варианта ранее уже связывали с ожирением и наркоманией - видимо, они каким-то образом усиливают зависимость от пагубных привычек.

Носителям этих вариантов понадобится более агрессивная стратегия для отказа от сигарет, утверждает Мин Ли. Неясно также, как различные варианты гена ANKK1 влияют на представителей других рас.