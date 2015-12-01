Ученые назвали причину быстрой обучаемости ворон

Исследователи из Тюбингенского университета получили новые данные о том, как происходит группировка изображений в мозге ворон, передает N+1. Оказалось, что у них, так же как и у приматов, отдельные нейроны могут отвечать за распознавание не самой картинки, а за ее принадлежность к какой-либо известной группе.

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Двум черным воронам давали задание сортировать набор картинок: например, если показывали изображение птицы, ворона должна клюнуть красный треугольник на экране, а если изображен цветок - синий крест (ассоциации между картинками и символами были случайны). За каждый правильный выбор вороны получали награду и методом проб и ошибок быстро научились отличать картинки. После обучения (когда процент правильных ответов достигал 80) вороны получали новый набор изображений и должны были их рассортировать.

Параллельно ученые регистрировали активность нейронов в области мозга птиц, аналогичной префронтальной коре млекопитающих, которая интегрирует сведения о внешнем мире, а также играет роль в адаптации поведения к новым условиям. Некоторые нейроны по-разному отвечали на разные картинки. Но нашлись такие нейроны, которые группировали изображения по типу правильного ответа на них. Например, один нейрон всегда реагировал на картинки, которым соответствовал красный треугольник.

Таким образом, в рабочей памяти хранились не отдельные изображения, а ассоциация с группой изображений. Причем во время обучения она появлялась уже через несколько минут после появления неизвестных картинок. Вероятно, именно такому устройству памяти вороны обязаны своей способностью быстро обучаться. Интересно, что такая же схема наблюдается и у приматов, которые имеют куда более высокоразвитый мозг.

Ранее исследователи обнаружили, что вороны оплакивают своих мертвых и пытаются понять, от чего они погибли, чтобы в будущем избегать этой опасности самим. Вороны даже способны запомнить животное или человека, которых видели рядом с мертвой вороной.